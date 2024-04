Rodelle. Pour les jeunes, un nouvel espace de loisirs et une école agrandie

Samedi 27 avril, le maire de Rodelle, Jean-Michel Lalle, a inauguré l’extension de l’école de Bezonnes, ainsi que l’espace de loisirs de la plaine Laubarède, situé à seulement quelques mètres de l’établissement scolaire. Un investissement d’1,3 M€ pour les jeunes de la commune.

Samedi, Jean-Michel Lalle, le maire de Rodelle, qui en est à son sixième mandat, a présenté l’extension de l’école de Bezonnes, et à quelques mètres, l’espace de loisirs de la plaine Laubarède. Une inauguration en présence des élus, du président du département Arnaud Viala, du député Renaissance de la 1re circonscription de l’Aveyron Stéphane Mazars, de la directrice académique des services de l’Éducation nationale, Claudine Lajus, du président de la communauté de communes Nicolas Bessière, etc., ainsi que de Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron et sous-préfète de l’arrondissement de Rodez qui a coupé le ruban.

Un investissement d’1,3 M€

À l’école primaire de Bezonnes, établissement où 92 élèves sont inscrits, l’extension a permis d’agrandir la cour, de créer une salle de classe supplémentaire, un bureau pour la directrice, un bureau pour les enseignants ainsi qu’une cantine.

Auparavant, les élèves se restauraient à la salle des fêtes. "Sur la commune, il y a un fort développement de l’activité associative. Cette extension permet de libérer la salle des fêtes pour les réunions au sein des associations, tel que le foyer rural de la commune", explique Jean-Michel Lalle. Pour Véronique Ortet, "il est important d’offrir les conditions idéales aux élèves et aux enseignants pour que les enfants puissent devenir les citoyens de demain".

Pumptrack, parcours sportif, espace de détente…

Stéphane Mazars est, quant à lui, "admiratif" de la qualité de l’espace de loisirs. "C’est un lieu naturel et préservé où l’on va se retrouver. Les jeunes et les moins jeunes pourront pratiquer des activités sportives, ce qui est essentiel pour faire sortir la jeunesse de devant les écrans. En comparaison à avant, nos jeunes courent moins vite, poussent moins fort. Cela pourrait provoquer des problèmes sanitaires dans les années à venir. Nous devons relever ce défi", poursuit le député. Au fur et à mesure, l’espace de loisirs, lieu de départ pour de nombreuses randonnées, sera amélioré avec des tables pour se restaurer, des jeux supplémentaires ainsi que des bancs.

Un investissement total d’1,3 M€ qui a également pour but d’attirer les jeunes et les familles au sein de "l’oasis du Causse". Un challenge pour la commune de 1 200 habitants, une des rares de l’Aveyron à avoir un solde naturel positif depuis dix ans.