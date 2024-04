Luc-la-Primaube. Les travaux de restauration de l’église de La Capelle Saint-Martin avancent bien

Samedi, Stéphane Baudouin, ingénieur patrimoine chez Sarl d’architecture Pronaos, a reçu les élus en l’église de La Capelle Saint-Martin pour faire le point sur l’avancement des travaux de restauration. Le maire Jean-Philippe Sadoul s’est dit séduit et admiratif devant les travaux réalisés. C’est l’entreprise Vermorel qui a débuté les travaux de réhabilitation de ce patrimoine religieux : entretien du bâti, maçonnerie, pierre, enduits à la chaux, transformation de l’intérieur pour lui donner une nouvelle vocation... Cette grange-église cistercienne, monument unique en Occitanie était en effet fragilisée par des infiltrations d’eau et des remontées d’humidité, tout particulièrement dans sa nef et sur ses façades. L’ensemble des vitraux ont été restaurés en raison de la vétusté de certains éléments et de pièces manquantes, tout comme leurs protections, fabriquées en verre par l’atelier Saint-Clair. Les travaux de plâtrerie et de peinture murale ayant été confiés à SAS Malbrel conservation et l’électricité à Arguel Service. Des travaux qui devraient être terminés fin juin afin de créer un évènement en vue de l’inauguration de ce nouvel espace. Dans cette optique, il est prévu la mise en place d’une projection monumentale (mapping) accompagnée d’une véritable scénographie. Des projections auront lieu une fois par semaine tout au long de l’été (21 h 30-23 heures), soit une dizaine de diffusions par soir pour environ 80 spectateurs à chaque séance. Le montant des travaux a été estimé à 531 474 € TTC.

Une souscription est toujours en cours pour soutenir les travaux de cette église, joyau du patrimoine de Luc-la-Primaube.

Ainsi, des dons, déductibles des impôts (Si vous faites un don de 100 €, il ne vous en coûtera que 25 €), peuvent être effectués par des particuliers et des entreprises sur le site internet Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église de La Capelle Saint-Martin à l’adresse

www.fondation-patrimoine.org/88451