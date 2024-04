Luc-la-Primaube. Reprise du concours d’animation le 15 mai

Les Papy’s Pétanqueurs Primaubois ont clôturé leur challenge hivernal ce vendredi 29 avril.

Une saison riche en convivialité où plus de 50 licenciés sont venus au boulodrome de Naujac en débattre autour d’un cochonnet parfois insipide mais ô combien attirant pour toutes ces boules rivalisant d’audace pour l’approcher au plus près jusqu’à même le tutoyer. Un repas pris en commun au restaurant "les Coquelicots" à Moyrazes ce jeudi 2 mai, et voilà nos vétérans Primaubois prêts pour une nouvelle campagne d’été au terrain de La Vallée à La Primaube.

La page d’été s’ouvre donc maintenant avec la reprise du concours d’animation tous les mercredis après-midi au terrain de La Vallée. En raison des jours fériés des mercredis 1er mai et 8 mai, la première journée aura lieu le mercredi 15 mai. Ces concours sont ouverts à tous et se dérouleront en 3 parties avec inscription à 14 h et début des parties à 14 h 30. Frais d’inscription : 3 €. Notons au fil des ans, la bonne entente, la convivialité et le nombre croissants de joueurs, dans un cadre champêtre où les mercredis se succèdent entrecoupés au fil de la saison de goûters "4 heures", cela accentuant bien sûr un bel esprit d’amitié et de partage.

Les Papy’s Pétanqueurs Primaubois vous attendent nombreux mercredi 15 mai à 14 h.