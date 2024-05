Espalion. Le trio Bras, Solignac, Marcillac vice-champion

Les pétanqueurs du district décrochent une nouvelle place d’honneur grâce à la triplette Olivier Bras, Jean-Philippe Marcillac, Philippe Solignac vice-championne de l’Aveyron en promotion.

La délégation du district de pétanque, à la finale départementale triplette promotion avait belle allure et elle a rempli son contrat avec la manière. 5 équipes sur 7 sont sorties de poule samedi sur les terrains de Laissac, sableux pour certaines parties de poule, pentus et gravillonnés pour les parties finales. Philippe Cassagne, Dominique Delpuech, Pierre-Henri Chassang (P. Carladez) et Guillaume Pullès, Benoît Pullès, Julien Teulier (Sainte-Geneviève) ont ensuite perdu contre Goran Marinhovic (Saint-Beauzély) et Jean-Luc Bousquet (Saint-Beauzély). Robert Costes, Julien Archimbeaud, Philippe Bru (Espalion) ont battu Sébastien Bernard (Belmont) avant d’être éliminés par Juan Ribeirinha (Réquista). Alexandre Kos, Yoan Bourel, Stéphane Fradet (Sainte-Geneviève) se sont imposés contre Lionel Pons, (Le Gua), Gérard Gomez (Pétan’Coeur) et ont baissé pavillon en quart de finale contre Olivier Bras (Saint-Geniez-d’Olt).

La palme revient aux "marmots" Olivier Bras, Jean-Philippe Marcillac, Philippe Solignac qui ont disposé de Raphaël Gimenez (Firmi), Cédric Raynal (Foissac), Alexandre Kos (Sainte-Geneviève), Mickaël Vayssettes (La Primaube) avant de s’incliner en finale contre Bruno Dufresne (Villefranche). Une performance de choix pour cette équipe qui évolue depuis belle lurette dans cette formation et obtient régulièrement des résultats encourageants. Elle trouve là la récompense de sa fidélité et elle participera au championnat régional le samedi 25 mai à Revel (31).

Autres championnats

Durant 5 jours les finales vont se succéder, et plusieurs formation y brigueront le titre départemental.

Mercredi 8 et jeudi 9 mai, neuf équipes d’Espalion (5), Saint-Côme-d’Olt (3), et P. Carladez (1) participeront au championnat départemental et triplettes mixtes qui réunira 214 équipes à Réquista.

Samedi 11 et dimanche 12 mai, à Réquista, 6 doublettes qui se sont qualifiées au mois de mars à Villecomtal disputeront la finale départementale doublette à Réquista : Julien Teulier, Guillaume Petitfrère (Sainte-Geneviève), Jacques Pèbe, Romain Terrisse (Sainte-Geneviève), Philippe Solignac, Jean-Philippe Marcillac (Saint-Geniez-d’Olt), Samuel Santos, Dorian Théry (Espalion), Nourrédine Touili, Fabien Tourteau (Espalion), Thibaut Bories, Florian Valette (Espalion).

Enfin, les féminines disputeront dimanche à Réquista, le championnat en tête à tête.