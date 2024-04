Luc-la-Primaube. La chasse aux couleurs est ouverte à la MJC pour les tout-petits

Après avoir créé leur potager, les tout-petits ont joué à la chasse aux couleurs. Pour ce faire, les animateurs Axel et Johanna ont d’abord constitué des équipes, chacune se voyant attribuer une couleur. Les équipes se sont ensuite affrontées dans des défis pour gagner des points.

L’équipe gagnante est celle qui a le plus de points à la fin de la partie. Les plus grands ont créé des jeux et autres jeux créatifs avec tout ce qu’on jette habituellement et à l’aide de matériaux naturels… Dans le cadre des jeux olympiques et afin de désigner le plus grand athlète de la MJC, ils ont pratiqué différentes disciplines sportives et fabriqué une tête à trou pour Pitt Ocha.

Au programme du mercredi 15 mai, balade en forêt le matin et atelier manuel (décor d’un galet) l’après-midi pour les 3/5 ans ; activités manuelles et créatives avec Mélanie et jeux olympiques avec Axel le matin et grand jeu puissance 4 humains, l’après-midi pour les 6/8 ans ; atelier art (fresque) le matin et tournage d’un clip l’après-midi pour les 9 ans et +.

Pour les 14/17 ans, crash test au club le vendredi 17 mai et préparation de la fête du jeu le samedi 18 mai.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr.

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.