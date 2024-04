Luc-la-Primaube. Nouvelles tenues pour le Sport Quilles

Le Sport Quilles Primaubois avait donné rendez-vous au quillodrome de Calzins à ses partenaires et tous ses licenciés pour leur remettre les nouvelles tenues. Éric, le vice-président a remercié les différents sponsors qui ont contribué à renouveler les tenues du club (jogging, sweat, veste et short) : M. Condat représentant M. Labourdenne du "Technicien du Sport Collectif" qui ont confectionné l’ensemble des tenues avec les différents logos, la société Abeille Assurance, représentée par Pierre Antoine Vernhes, Jean-Philippe Bibal, Dominique et Marine Vernhes, la société Banquiz, fidèle sponsor du club, représenté par Yoann Wojnarowicz et Paul Delbès. Un repas partagé et une partie de quilles ont clôturé cette soirée de la plus belle des manières.

Une bonne entame de saison pour les licenciés du Sport Quille Primaubois.