Handball, rugby à XIII, quilles de huit : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Football, rugby à XIII et à XV, quilles de huit… Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 20 et 21 avril concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 4 MAI RUGBY A XIII - Elite 2 (finale) : Villefranche-de-Rouergue – Villegailhenc……28-14 (66e) A lire aussi : Rugby à XIII : suivez en direct la finale d’Élite 2 entre Villefranche et Villegailhenc FOOTBALL - Régional 2 (20e journée) : Comtal – Cahors…..18 heures Druelle – Capdenac-Figeac…..18 heures Saint-Sulpice – Rodez III………18 heures Sources Aveyron – Albi-Marssac……..18 heures - Régional 3 (20e journée) : US Albi – Réquista……18 heures Luc-Primaube – Albi-Marssac II…..18 heures Espoir foot 88 – Lacapelle-Marival……19 heures Millau – Saint-Affrique…….20 heures Onet II – Le Monastère…..20 heures Rieupeyroux – Montbazens-Rignac…….20 heures - Départemental 1 (21e journée) : Bas Rouergue – Ouest Aveyron……..19 heures Saint-Georges-de-Luzençon – Aguessac……..19 heures Comtal II – Naucelle……..20 heures Druelle II – JS Lévézou……20h30 HANDBALL - Nationale 2 masculine (21e journée) : Libourne – Rodez-Onet…….20h30 - Nationale 3 féminine (7e journée de la poule de maintien) : Rodez-Onet – Cahors……..17 heures DIMANCHE 5 MAI RUGBY - Fédérale 2 (barrages) : Prades – Decazeville……..15 heures A lire aussi : Rugby : à quoi doit s'attendre Decazeville à Prades en barrages ce dimanche ? - Fédérale 3 (32es de finale retour) : Servian-Boujan – Rodez……15 heures A lire aussi : Rugby – Rodez : Alexandre Stoian, le poids de la volonté QUILLES DE HUIT - Championnat de l’Aveyron par équipes (3e manche) : Excellence féminine……………9 heures à Saint-Christophe Excellence masculine………….14 heures à Luc FOOTBALL - Régional 1 (20e journée) : Rodez II – Colomiers……..15 heures - Régional 3 (20e journée) : Le Buisson – Bassin Aveyron…….15 heures - Départemental 1 (21e journée) : Espalion – Luc-Primaube II…….15 heures