Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Premier atelier autour de l’aménagement des rues Ravieux, Rogery et Auronne

La mairie a convié tous les riverains des rues Ravieux, Rogery et Auronne, à assister et participer à un atelier de concertation sur l’aménagement de ces rues. C’est à la suite de la présentation du projet sur l’aménagement des rues et des espaces publics du centre-ville qui s’est déroulé dernièrement, que cette réunion a été programmée. C’est donc tout récemment, à la salle des Illustres, que plus d’une cinquantaine de personnes étaient venues y participer. L’équipe de maîtrise d’œuvre Dessein de ville, en charge de ce projet, a animé cet atelier qui a permis de répertorier les besoins auxquels devront répondre ces futurs aménagements, tout comme de répondre à de nombreuses interrogations. Cette première tranche, jugée prioritaire, va débuter à la fin de l’année, ou début 2025.

Le maire, Marc Bories, se félicite de la bonne tenue de cet atelier où les échanges ont été très constructifs et cordiaux. Il remercie tous ceux qui ont participé.

D’autres réunions de ce type auront lieu par secteurs.