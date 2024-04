Bien-être et spiritualité : sur l’Aubrac, le festival Slow’Brac signe sa cinquième édition jusqu’au 1er mai

Après plus de 1 000 visiteurs l’année passée, le festival Slow’Brac revient pour sa cinquième édition, jusqu’au 1er mai 2024, sur l’Aubrac, côté Lozère.

Le festival Slow’Brac est de retour pour une nouvelle édition sur l’Aubrac. Après avoir démarré le 27 avril 2024, il se poursuit jusqu’au 1er mai inclus.

Conférences et ateliers

Cette année, il accueille de grands noms dans le domaine du bien-être et de la spiritualité : Christophe André, médecin psychiatre ambassadeur des techniques de relaxation et de médiation en France ; Aurélie Godefroy, conférencier et présentatrice de "Sagesses bouddhistes" sur France 2 et Alexandre Antonienko, coach et expert des mécanismes physiologiques, émotionnels et cognitifs. "Au cœur de ce paysage dénudé" Christophe Bourseiller, parrain du festival animera bon nombre de conférences, notamment un grand débat au côté de Christophe André.

Ce festival présidé par Patrice Leydier est une ouverture au monde de la spiritualité et au bien-être. Différentes conférences, ateliers et stand sont ouverts au public sur le site de Nasbinals (Lozère). Plusieurs praticiens pourront vous faire découvrir leurs disciplines et l’esprit de Slow’Brac. Un marché artisanal sera proposé, avec tous types de produits locaux. Durant ces cinq jours les visiteurs pourront contempler les paysages de la Lozère, à travers plusieurs sites dans le village.