Énergie solaire : "Laisser une planète propre à nos enfants", en Aveyron, EnerCOA est la première coopérative de l'Aveyron et de l'Occitanie portée par les collectivités

La coopérative installée à Villefranche-de-Rouergue développe les énergies renouvelables sur son territoire et réduit les consommations. Elle est initiée par la communauté de communes Ouest Aveyron, qui agit auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers.

EnerCOA est la première société coopérative d’intérêt collective de l’Aveyron. Basée à Villefranche-de-Rouergue, la coopérative, visant à développer les énergies renouvelables sur son territoire et à réduire les consommations, est également la première en Occitanie portée par les collectivités.

Près de 29 000 habitants

Située au 3, rue du général Prestat, sa création, le 15 novembre 2019, est issue d’une volonté politique de la communauté de communes Ouest Aveyron. "Puisque l’on est plus de 20 000 habitants, nous sommes presque 29 000 sur le territoire, cette coopérative s’intègre dans le Plan climat-air-énergie territorial. Lorsque j’étais vice-président en charge de la transition énergétique, nous avons répondu à un appel à projets de la Région pour développer les énergies renouvelables. D’où la création d’EnerCOA", résume Michel Delpech, le président de la communauté de communes et de la coopérative.

En chiffres Une quarantaine de maisons individuelles équipées de panneaux photovoltaïques

de maisons individuelles équipées de panneaux photovoltaïques 9 bâtiments publics équipés

bâtiments publics équipés 390 sociétaires

sociétaires Une vingtaine d’équipements de maisons individuelles en projet

d’équipements de maisons individuelles en projet 2 bâtiments publics bientôt équipés

De 17 à 390 sociétaires, EnerCOA grandit

Initialement implantée sur le territoire d’Ouest Aveyron, EnerCOA s’étend désormais, depuis un an et demi, sur tout le périmètre du PETR ( Pôle d’équilibre territorial et rural ) Centre Ouest Aveyron. Une structure destinée à accompagner entreprises, collectivités et particuliers dans la transition énergétique qui ne cesse de prendre de l’ampleur à la suite des augmentations des prix de l’électricité et aux démarches RSE grandissantes dans grand nombre d’entreprises. "En 2019, nous étions 17 sociétaires. Désormais, nous sommes 390", chiffre Michel Calvet, administrateur de la coopérative.

"EnerCOA a démarré avec des installations photovoltaïques parce que c’est une technique connue, fiable, relativement acceptée et facile à financer", poursuit Michel Calvet. Le premier bâtiment à avoir été équipé de panneaux photovoltaïques n’est autre qu’Interactis, le site officiel d’Ouest Aveyron communauté.

Michel Calvet, administrateur d'EnerCOA à gauche et Michel Delpech, président de la communauté de communes ouest Aveyron et président d'EnerCOA à droite. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Neuf toitures de bâtiments publics et une quarantaine de maisons individuelles

Aujourd’hui, la coopérative compte à son actif l’équipement de neuf toitures de bâtiments publics et une quarantaine de toitures de maisons individuelles. Monteils, La Fouillade, Najac et Villefranche-de-Rouergue, la société entretient un lien très fort avec les collectivités. Dix-huit d’entre elles sont d’ailleurs sociétaires de la coopérative, dont seize communes.

"Localement, on a tout sous la main", lance Serge Cabrit Serge Cabrit, un habitant retraité de Villefranche-de-Rouergue, a décidé de se tourner vers l’autoconsommation. Le bouche-à-oreille l’a alors conduit jusqu’à EnerCOA. En juin 2023, il a fait installer des panneaux photovoltaïques sur sa toiture grâce aux conseils de la société. Un choix qu’il ne regrette pas. "C’est une coopérative locale qui fait travailler des entreprises du coin, sérieuses et fiables. Wattonum, un installateur basé à Flavin nous a fait un super travail. Localement, on a tout sous la main", affirme l’homme âgé de 74 ans. Une décision qu’il a d’abord prise pour préserver l’environnement. "Transport, énergies… On a du travail à faire. Je pense qu’il faut en prendre conscience", poursuit-il. Un choix qui lui a aussi permis de faire des économies. "Les panneaux photovoltaïques de 3 kWc qui ont été installés sur le toit de ma maison me permettent de réduire ma consommation presque de moitié. Cela donne donc des résultats intéressants. Le surplus d’énergie est d’ailleurs racheté, et de ce fait, rémunéré."

EnerCOA n’en est pourtant qu’à ses débuts. Il y a, par exemple, un projet d’installation d’un réseau de chaleur, pour éviter la déperdition d’énergie, sur la partie haute de Najac prévu pour 2025-2026. Un moyen de valoriser l’emploi grâce à la forêt de Najac, qui n’était jusque-là pas exploitée, et de sécuriser l’approvisionnement.

Neuf bâtiments publics ont été équipés de panneaux photovoltaïques. Repro CPA - Michel Calvet

"Mais le plus gros projet d’EnerCOA va être un système particulier", annonce Michel Calvet. Il s’agit d’un parking communautaire dans la zone de la Glèbes, à Villefranche-de-Rouergue, qui sera orné de 10 500 m2 de panneaux photovoltaïques. Cette production solaire va être revendue aux entreprises locales, permettant une autoconsommation collective d’une douzaine d’entreprises. "L’électricité sera vendue à un tarif concurrentiel et stable sur les années à venir. Le permis de construire est accordé, la mise en place est prévue pour fin 2025."

Les entreprises sont très demandeuses de ces énergies renouvelables, mais ce ne sont pas les seules. Un système de groupement de commandes pour les particuliers a été mis en place pour répondre à une forte demande des habitants. EnerCOA défini alors les besoins des particuliers, puis fait le lien avec les entreprises partenaires de la coopérative. Isolation, menuiserie, fournisseurs de matériaux écologiques…

EnerCOA a équipé une quarantaine de maisons individuelles. Repro CPA - Michel Calvet

"Laisser une planète propre à nos enfants"

Les entreprises partenaires s’engagent à respecter la qualité promise et les délais. Ce qui rassure les sociétaires. C’est le cas de Jackye et Alain Daydou, habitants de Villefranche-de-Rouergue. "Il faut laisser une planète propre à nos enfants. On voulait donc placer des panneaux photovoltaïques sur notre maison depuis des années. Mon mari avait trouvé une occasion, des panneaux photovoltaïques à 28 000 € provenant de Paris. Une annonce qui s’est avérée être une arnaque. Une collègue m’a parlé d’EnerCOA. On a donc entamé les démarches en 2022, on a obtenu l’accord de la mairie, puis les panneaux photovoltaïques de 3kWc ont été installés en août 2023 sur notre toiture. Pour un tarif de 10 000 €. Ce qui est important pour nous, c’est de pouvoir consulter quelqu’un sur place. Sur l’application, on peut voir qu’en février, nous avons produit 176 kWh et on en a consommé 241, soit une économie d’environ 23 €. Ce n’est pas négligeable", confie Jackye Daydou, retraitée.

Jackye Daydou, habitante de Villefranche-de-Rouergue, a fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison en août 2023. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

EnerCOA se renouvelle encore et encore. Autoconsommation patrimoniale des communes, kit solaire en photovoltaïque… Elle a la volonté d’embaucher un troisième salarié, pour professionnaliser au maximum la coopérative dans le but de la pérenniser sur le long terme.