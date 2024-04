Battu à mort dans son appartement en Aveyron : 18 ans de réclusion pour le meurtre de Bernard Foursac

Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2019, le villefranchois Bernard Foursac avait été tabassé à mort dans son appartement, par deux hommes, un gendre et son beau-père.

D’où vient une telle rage meurtrière ? Comme à l’issue du procès devant les Assises de l’Aveyron, en février 2023, cette question au cœur du dossier reste toujours en suspens, après le second procès en appel. Toute au long de la semaine, le meurtre violent de Bernard Foursac, à Villefranche-de-Rouergue, était de retour devant la justice.

Seul Emil Darius Dansco était à la barre de la cour d’appel de Montpellier. Il avait fait appel de sa condamnation aux Assises, en février 2023, à 25 années de réclusion criminelle. Son beau-père Constantin Rostas, qui avait écopé de 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, n’avait pas fait appel.

Un déferlement de violences

Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2019, après une journée à faire la manche sans grand succès, les deux ressortissants roumains avaient été invités au domicile de Bernard Foursac, dans son appartement. Au cours de la nuit, le sexagénaire est battu à mort à coups de poing, de pied, de couteau et autres sévices corporels. Une affaire qui avait profondément choqué les habitants de la sous-préfecture.

Il reconnaît des coups

Ayant toujours nié être acteur de cette terrible scène, notamment devant les Assises, Emil Darius Dansco a cette fois changé de comportement.

Le jeune homme a reconnu avoir donné les premiers coups, deux gifles, à Bernard Foursac. Il accuse son beau-père de s’être ensuite acharné sur la victime. Comme depuis le début de la procédure judiciaire, les deux hommes se sont toujours renvoyé la faute.

"Un verdict qui rétablit l’équilibre"

Malgré le vol de plusieurs objets de valeur chez la victime, le mobile du meurtre n’est pas purement crapuleux. Selon les experts psychiatriques, le motif de l’intime, suite à un acte sexuel des deux Roumains non-rémunéré, serait à l’origine d’un tel déferlement de violence, sans aucune retenue.

Ce jeudi soir, les jurés de la cour d’appel de Montpellier ont suivi les réquisitions de l’avocat général. Emil Darius Dansco a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Bernard Fourssac. Défendu par les avocats Me Guillaume Raymond et Me Florian Médico, la défense se dit "satisfait de ce verdict, qui rétablit l’équilibre entre le gendre et son beau-père".