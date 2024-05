Villefranche-de-Rouergue : les treizistes reçus en mairie après leur accession

Le groupe a reçu un torrent d’éloges des élus après son titre national en Élite 2 et son accession.

Lundi soir, le maire Jean Sébastien Orcibal, plusieurs adjoints et conseillers municipaux, en présence des conseillers départementaux Stéphanie Bayol et Éric Cantournet, du sous-préfet Christophe Burbaud, avait convié l’ensemble du Club Villefranche XIII Aveyron à un vin d’honneur, eu égard au titre en Élite 2, gagné de haute lutte samedi dernier à Lézignan Corbières.

Pour le maire, "les joueurs sont entrés dans l’histoire du club et de la ville dont ils transportent l’image partout ou l’équipe se déplace. Une équipe dont on se souviendra. Merci aux joueurs, à David Collado et à son staff, aux dirigeants et à une prochaine saison en Élite 1 !"

Stéphanie Bayol soulignait de son côté qu’elle "était présente à Lézignan et c’est avec une grande émotion que j’ai partagé cette victoire". Éric Cantournet a adressé un "bravo aux joueurs, à David Collado et aux dirigeants en rappelant que Villefranche XIII Aveyron était soutenu par le département".

Le sous-préfet Burbaud, après avoir transmis les félicitations du préfet, a rappelé qu’il avait "assisté à deux rencontres cette saison et qu’il avait été chaque fois impressionné et qu’il aurait l’occasion de revenir". David Collado n’a quant à lui pas manqué de remercier "tout le monde, les institutionnels, joueurs et dirigeants et le public. Le club commence par le terrain. Depuis mon arrivée, on a bien travaillé et au bout de quelques saisons on est en Élite 1."

Romain Pallares, "fier d’avoir remporté le titre pour le groupe", Nicolas Alquier pour qui c’est "une belle aventure qui se termine" alors que "Villefranche XIII Aveyron au plus haut niveau est un club qui montre de belles valeurs", Jérôme Gasc et Sébastien Marty ont tour à tour conclu les prises de paroles élogieuses. Ces deux derniers sont revenus sur "le bon travail effectué par l’école de rugby qui est l’avenir du XIII à Villefranche".