Rugby à XIII : les plus belles images de la victoire de Villefranche qui jouera en Elite 1 la saison prochaine !

Cette fois, ils l'ont fait ! Après la désillusion de l'an passé, Villefranche-de-Rouergue s'est imposé face à leurs dauphins de Villegailhenc 37-14, ce samedi 4 mai pour la finale du championnat Elite 2. Et Pourtant, ils étaient dans l'Aude, à Lézignan, face à des Audois !

Mais après une entame difficile, les Loups rouge et bleu ont dominé le match et les tribunes ont retenti des cris de joie aveyronnais durant tout le reste de la partie. Public, match, délivrance et consécration, voici les meilleures images de ce sacre !