Trans Aubrac : l’ultra de 105 km a été remporté par Loris Lassere ce samedi 20 avril

Alors que l’an passé, le trail Trans Aubrac n’a pas été épargné par le froid, le brouillard et la boue, hier, le soleil a pointé le bout de son nez. Pour cette 17e édition, au départ de Bertholène, Laguiole et Saint-Geniez-d’Olt, ce sont 3 100 participants, soit 400 de plus que l’an passé, qui se sont élancés sur les chemins de l’Aubrac.

"J’en ai pris plein les yeux"

L’ultra Trans Aubrac de 105 kilomètres a été remporté par Loris Lassere, en à peine 10 heures, aux coudes à coudes avec Jonathan Rousset. Non loin du record de 9 h 36. Cette année, le grand vainqueur a franchi la ligne d’arrivée sur les coups de 16 heures, à Saint-Geniez-d’Olt. Une première prouesse pour le Tarbais âgé de 31 ans. "Je me suis mis au trail au moment du covid. 42 courses depuis 2020. C’est de l’entraînement quotidien et des sacrifices. Pour la Trans Aubrac, je m’entraîne depuis novembre dernier. Aujourd’hui, tout était réuni pour faire une belle course. La région est magnifique, j’en ai pris plein les yeux ! Je suis fier d’avoir gagné, c’est mon premier trail de plus de 100 kilomètres", se réjouit-il.

Du côté des féminines, Charlotte Allain se classe première de l’ultra. "Je suis contente d’être arrivée jusqu’au bout, même si je ne réalise pas trop", confie la jeune femme, originaire de Brest.

Quant aux autres courses, le Trail du Mazuc de 75 kilomètres a été remporté par Romeo Boisivon, le trail du Capuchadou de 50 kilomètres par Guillaume Tiphene et le trail d’Olt et Aubrac de 13 kilomètres par Cedric Gazac. Les quatre finishers du trail Trans Aubrac en relais de 106 kilomètres forment l’équipe FOHP 1.