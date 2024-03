Course pédestre : revivez le trail Labules d’oxygènes en images

Dimanche 31 mars, le 11 kilomètres de Labules d’oxygène à Recoules-Prévinquières accueillait la 6e manche du Challenge Aveyron de course pédestre. Une épreuve remportée par Nicolas Boyer chez les hommes et Maëlys Cubaynes chez les femmes. Revivez la course dans l’œil de notre photographe.