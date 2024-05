Occitanie : "C'est important que les jeunes voient les résultats de ce qu'ils font", les trois écoles ÊTRE de Midi-Pyrénées ont partagé leur expérience

Lundi 29 avril 2024, les trois écoles ÊTRE du territoire Midi-Pyrénées, composées de 24 stagiaires au total, se sont retrouvées à Mergieux, situé sur la commune de Najac, autour d’un projet commun : la construction d’un poulailler.

"C’est très important dans notre pédagogie que les jeunes voient les résultats de ce qu’ils font et qu’ils en soient fiers", confie Maylis de Saint-Salvy, coordinatrice de l’école ÊTRE en Ségala en Aveyron. Les Écoles ÊTRE, réparties sur l’ensemble de l’Hexagone, proposent des formations aux jeunes en quête de sens, intéressés par les métiers qui touchent à l’écologie. Une opportunité d’acquérir des compétences manuelles dans divers secteurs tels que l’habitat durable, les énergies renouvelables, l’agroécologie, l’économie circulaire, l’éco-paysagisme…

Des formations financées par le Crédit Agricole

Lundi 29 avril, les écoles ÊTRE Lot à Figeac, ÊTRE Tarn à Gaillac et ÊTRE Ségala à Najac se sont retrouvées à Mergieux, situé sur la commune de Najac. "Cette journée est née de deux idées : cela fait un an que ces trois écoles, assez proches territorialement, sont implantées sur le territoire de Midi-Pyrénées et le Crédit Agricole Midi-Pyrénées finance, tout comme la région Occitanie et le fonds social européen, les missions de formation que ces écoles mènent avec le Fond’Actions Jeunes", poursuit Maylis de Saint Salvy.

Créer du lien, permettre des rencontres… Une journée de partage autour d’un projet commun : la construction d’un poulailler qui servira aux tiers lieux de Mergieux. Les jeunes ont travaillé sur un pan du poulailler, en petits groupes, puis l’ont assemblé. Ils ont par la suite rencontré un maraîcher qui élève des poules pondeuses. Quels sont les enjeux de l’élevage ? Comment prendre soin des poules ? Quelles sont les normes dans un élevage bio ? Un face-à-face suivi d’une restitution.

Les stagiaires ont finalement baptisé leur œuvre : "cocotte-minute", en fin de journée. Une expérience "pluvieuse", mais également "cool" ou encore "pratique", selon ces jeunes.