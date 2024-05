Najac. La Maison du gouverneur a cinq ans

Il y a cinq ans, la Maison du gouverneur ouvrait ses portes pour une seconde vie… Après un chantier colossal qui a pris plus de vingt ans (voir pour mieux comprendre l’exposition "la Maison du gouverneur en chantier"à la bibliothèque de Najac) la Maison du Gouverneur a été réhabilitée en Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine vitrine du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

Aujourd’hui, Camille et Julie, les deux animatrices, proposent aux visiteurs de plus en plus nombreux, de découvrir le patrimoine et l’histoire du territoire des bastides du Rouergue en visitant l’exposition permanente interactive et ludique… Mais pas seulement, elles incitent également les visiteurs de suivre une visite commentée, d’écouter une conférence, de participer à un atelier ou de profiter de l’un des nombreux événements proposés tout au long de la saison (théâtre, concerts, nuit des musées, journées du patrimoine, initiation…).

Cet anniversaire, au-delà d’un gâteau et de ses bougies, méritait bien un retour. Ce qui a été fait vendredi dernier. Car après cinq ans, la structure a pris ses marques en s’imposant comme le lieu de référence dès qu’il est question d’approcher la problématique urbanistique et sociale des bastides du Rouergue. Car à l’intérieur y sont disséquées les différentes composantes de ce qui peut s’approcher de la philosophie d’une bastide : bastide bien sûr, bourg castral comme à Najac ou encore sauveté.

Tout cela étant parfaitement mis en scène avec l’exposition temporaire : "La ville médiévale, un jeu d’enfant" qui aide à approcher les trois formes urbaines du Moyen Âge présentent sur le territoire du Pays d’art d’histoire des Bastides du Rouergue : les sauvetés de Rieupeyroux et de Villeneuve d’Aveyron, le bourg castral de Najac et les bastides de Villefranche, Sauveterre-de-Rouergue et La Bastide-l’Évêque sous la forme de trois modules ludiques et immersifs. À découvrir sans détour.