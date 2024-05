Najac. "Tout se passe en l’an 1261", retour dans les couloirs de la mémoire

En 1261, à Najac, les villageois mènent une vie paisible. Paisible ? Presque parce qu’en ce Moyen-Âge fait d’impunité de la noblesse, rien n’est jamais simple. De plus Dame de Combelas, tombe malade pour la cinquième fois cette année. Paisible si i l’on ignore les chevaliers hérétiques punis pour s’être rebellés contre Alphonse de Poitiers, ou si l’on oublie les malicieux Drac en quête de nouveaux troubles à inventer. Oui, en y regardant de plus près, tout n’est pas si paisible en l’an 1261 à Najac.

Cette pièce écrite et mise en scène par Lydia Bouldaire et interprétée par dix-neuf habitantes et habitants du Najacois et des alentours sera donnée à voir et à attendre, vendredi 10 et samedi 11 mai à 19 h 30 (en extérieur – durée environ 2 h), le départ est fixé devant Maison du Gouverneur de Najac (entrée libre et gratuite). Ce spectacle théâtral et déambulatoire aura pour scène les rues de Najac.

Les spectateurs peuvent apporter des sièges pliants légers. En cas de pluie, le spectacle sera proposé à la salle du presbytère (à côté de l’église Saint-Jean de Najac). La création sera suivie du spectacle de feu donné par la Compagnie Comme des gosses. Il bénéficie du soutien de la Mairie de Najac, de la Maison du Gouverneur et de l’association des Chevaliers de la Table Ronde. Buvette proposée par l’association Les lieux communs à la Conciergerie. En cas de pluie, le spectacle sera proposé à la salle du presbytère (église de Najac).