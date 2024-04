Sainte-Radegonde. La nouvelle notoriété du GR 62 participe à la mise en valeur du patrimoine local

Le "nouveau" GR62 vient d’être inauguré à Inières en présence de nombreux élus des neuf communes, de l’agglomération ruthénoise et de la communauté de communes Conques-Marcillac, traversées par le tracé. Mme Pagès-Touzé et M. Teyssèdre ont découpé le ruban avant de donner le top départ à une première randonnée partagée par une centaine de randonneurs d’Inières jusqu’au musée Soulages. L’occasion, pour les marcheurs, de traverser les trois villages de la commune (Inières, le bourg de Sainte-Radegonde et Istournet) avant de rejoindre Rodez par la voie romaine après une pause déjeuner à la salle du jardin du presbytère. La journée s’est terminée par une deuxième inauguration au musée Soulages de Rodez depuis le musée dédié au maître de l’outrenoir car Colette Soulages a donné son accord pour que cette partie du GR s’intitule "Sur les pas de Pierre Soulages".

L’itinéraire dévoile ainsi des lieux qui ont inspiré l’artiste ou qui portent son empreinte, de Rodez où il vit le jour en 1919, à la majestueuse abbatiale Sainte-Foy de Conques pour laquelle il imagina 104 vitraux contemporains.

Une escapade sur le GR 62 est donc l’occasion d’allier randonnée au cœur des paysages de l’Aveyron (plateau calcaire du causse Comtal, "rougier" du vallon de Marcillac, Ségala de Conques) et découverte du patrimoine. Menacé ces dernières années de perdre sa distinction de chemin de "grande randonnée", l’itinéraire reliant le mont Aigoual à Conques reprend vie, du moins pour sa partie finale, à l’initiative des offices de tourisme, des communautés de communes, des élus du territoire et du comité départemental de randonnée dont le Radegondien Michel Longuet, acteur du projet et qui a été longtemps président de ce comité.

Pour Sainte-Radegonde, la rénovation du gîte d’étape d’Inières, cher aux habitants et à la municipalité, s’inscrit dans cette démarche de mise en lumière du patrimoine et d’accompagner le développement de ce tourisme nature. Un topoguide dédié vient de paraître, à destination des touristes mais aussi des nombreux amateurs de marche pour une itinérance à réaliser entre trois et cinq jours.