Naucelle. Le Cepen’S réflechit à son avenir

C’est au mois de décembre 2015 que cette association s’est créé pour organiser et célébrer les grands évènements du centenaire de la Grande Guerre sous l’impulsion de Pierre Cluzel, ancien adjoint de la commune : "Il fallait fédérer pour rassembler les forces vives pour faire un évènement le plus important possible et aller à la pêche aux subventions ".

C’était sans doute celui du 11 novembre 2018 qui marquait le plus la mémoire locale avec plus de 400 personnes participant à la cérémonie, à 11 h, au son des cloches de l’église. Durant toutes ses années, il n’a eu de cesse de fédérer pour organiser au mieux, pour l’intérêt général au moindre coup : plus de 132 évènements au compteur sur le Naucellois.

Pour le président, "c’est aujourd’hui la croisée des chemins", même si des activités perdurent, cours d’occitan, conférences. L’association ne sera pas mise en sommeil. Un comité de réflexion est organisé, avec quelques partenaires durant toutes ces années avant l’échéance définitive. Deux dates sont à retenir, les 6 mai et 3 juin, qui seront comme toujours marquée par un temps de convivialité.