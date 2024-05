Naucelle. Alicia Fall, un parcours d’autodidacte

Lundi, invitée par le Cepen’s, devant une bonne quarantaine de personnes, la jeune journaliste Alicia Fall a parlé de son parcours (elle a débuté en vendant des appareils ménagers), de ses origines familiales et ses débuts à la TV. Tout le long de ce parcours, toujours par passion, elle enchaînera de tout petits passages.

Un passage à TV5 Monde lui fera découvrir d’autres horizons. Elle fera des piges dans des chaînes qu’elle qualifie de "mastodontes", où elle a présenté la météo, puis fut une candidate putative d’un "20 heures" de grande écoute.

Rebelle, indépendante et engagée, toujours avec charme et conviction, elle aime aller au plus près de gens et prendre la parole pour défendre certaines causes notamment. Sa famille sera le socle, la détermination fera le reste… Alicia Fall, accompagnée par Éric, était reçue dans une classe de jeunes à Pont-de-Salars.

À Cabanès, elle a partagé un repas thaï, après son intervention.

Un dépaysement culinaire très apprécié par les convives.

Le Cepen’s, la commission culture tiennent à remercier le maire de la commune qui, pour l’occasion, avait mis à disposition la salle des fêtes.