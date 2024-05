Naucelle. Le préfet en visite à la MFR : soutien et engagement envers l’éducation et la ruralité

Le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti et le sous-préfet de Villefranche-de Rouergue, Christophe Burbaud, se sont rendus à la Maison familiale rurale (MFR) le vendredi 3 mai, accompagnés des élus de Pays Ségali communauté sous l’égide de leur présidente, Karine Clément. Cette visite souligne leur engagement fort envers l’éducation et la promotion du développement rural dans le département. Au cours de sa visite, Le préfet a eu l’occasion de rencontrer les apprenants, le conseil d’administration, l’équipe pédagogique et administrative et les maîtres de stage et d’apprentissage, acteurs indissociables du système de l’alternance. Il a été impressionné par le dévouement et l’enthousiasme manifestés par chacun tant à l’égard des connaissances et compétences acquises grâce à l’alternance qu’à l’accompagnement personnel et professionnel de tous par les salariés de la MFR pour la réussite des apprenants. Dans son discours, le préfet a souligné l’importance de l’éducation pour un développement constant des territoires ruraux.

Il a également exprimé son soutien indéfectible à l’égard des méthodes pédagogiques innovantes propres aux MFR.

Pour la directrice, Mireille Raust : " Cette visite témoigne également de la reconnaissance de l’importance des Maisons familiales rurales dans la promotion de l’excellence éducative et d’une meilleure insertion professionnelle des apprenants".