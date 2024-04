Decazeville. Les sorties et animations de la semaine

Mardi 30 avril : visite guidée les Mémoires de Cransac. Rendez-vous à 15 h 30. Entre mine, thermalisme et art contemporain. S’inscrire à l’office de tourisme et du thermalisme : 05 65 63 06 80.

Jeudi 2 mai : visite guidée du plateau des forges du Gua. RDV 15 heures au stade L.-Goryl. Revivez l’épopée industrielle et des grands événements d’Aubin. Tarif : 4 €. Visit’carte : 3 visites 10 €. Inscription jusqu’à la veille. Réservation obligatoire. Minimum : 6 personnes. Inscriptions au 05 65 63 06 80.

Vendredi 3 mai : le sommeil des tout-petits au Centre social à Decazeville, dès 9 heures, place Cabrol. Un atelier d’échange autour de la thématique du sommeil. Animé par les infirmières puéricultrices de la PMI. Gratuit. Centre Social et d’Animation Locale : 05 65 47 96 73.

Samedi 4 mai : On y va en bus, savoir-faire et gastronomie. RDV Place de l’Hôtel de ville à Cransac-lesThermes, 13 h 45. Excursion en bus comprenant trois visites. Visite du Gaec La Fourme à Saint-Santin : exploitation d’élevage de bovins, dégustation de fromages. Puis, visite des Savons Pèlerins à Saint-Santin : Rosana Castro, créatrice savonnière, présente : "Les Savons Pèlerins". Paprika, Indigo et Rose Garance, fabriqués artisanalement, par saponification à froid avec des ingrédients provenant de l’agriculture biologique. Ainsi que d’autres créations issues de l’artisanat français (maroquinerie, céramique, créations en liège…).

Enfin, visite Les Pierres des Fées à Flagnac : découverte de la création de bijoux en pierres (bracelets, pendentifs), explications des vertus des pierres, comment les entretenir et les recharger. Minimum 10 et maximum 22 participants. Tarif : 9 € / personne. Inscriptions au 05 65 63 06 80.

Dimanche 5 mai : randonnée pédestre à Saint-Santin, départ Place du village à 9 heures. Découverte des croix aux abords de hameaux autour d’une randonnée. Pot de l’amitié offert en fin d’après-midi.

Prévoir un pique-nique. Participation : 5 €. Patrimoine de Saint-Santin : 06 43 01 21 99 ou 06 32 62 45 17.