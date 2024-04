Sainte-Radegonde. Un nouveau café poésie plein d’entrain printanier

C’est désormais vérifié : ce modeste club de poésie, initié par Janine voilà presque un an, fonctionne à merveille ! Ce mardi, pour ce rendez-vous mensuel, elles et il, un seul monsieur et cela interroge : les hommes n’auraient-ils ni sensibilité ni imagination ? On peine à le croire ! Bref une dizaine de "poètes" se sont retrouvés autour de Janine, l’initiatrice, toujours dans les locaux du SaintRa. Janine, Liliane et les autres avaient déniché d’adorables textes, de Denys Bouloc à Maurice Carême en passant par Vian et Théophile Gautier. Quelques "amusettes" ont étayé le thème "fantaisie": Jean a parlé des petits pois et des tomates de manière fort rigolote et Martine a fait sourire l’assistance avec l’histoire du hareng... Après quoi, chacun a lu un texte ou un haiku, de son cru ou non, sur le thème du printemps. Un bien joyeux moment d’échange et de partage, conclu par un délicieux gâteau concocté par Maguy.

Prochaine rencontre le 14 mai, même heure (15 h 30) même endroit (local du café associatif de Ste-Radegonde).

Thèmes choisis : l’œuvre du poète aveyronnais Denys Paul Bouloc et les oiseaux. N’hésitez pas à pousser la porte, les membres pousseront les murs pour vous accueillir chaleureusement et vous écouter avec respect.