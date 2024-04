Onet-le-Château. Le public est venu en nombre aux 17e Rencontres chorégraphiques

Initiées par le Département de l’Aveyron comme une de ses nombreuses actions destinées à promouvoir la culture, les rencontres chorégraphiques départementales sont un rendez-vous annuel dédié à la pratique amateur en Aveyron. Organisée en partenariat avec La Baleine, la Ville d’Onet-le-Château et la collaboration de l’ER2C, la 17e édition "Eh bien, dansez maintenant" a eu lieu ce dimanche après-midi à La Baleine, avec en première partie le spectacle exceptionnel "Rideau de frères", un hymne au partage, à la tolérance et au respect, avec le corps comme outil politique, pour combattre les discriminations et les injustices. Interprété par Med Medelsi et Soufiane Faouzi Mrani de la compagnie Dans6T, "Rideau de fer" est l’histoire de deux frères qui n’ont que faire de la rivalité de leur pays respectif, c’est l’admiration et le respect des valeurs qu’ils vont partager, c’est l’injustice qu’ils subissent étant nés en Afrique. Ce sont deux des meilleurs breakdancers au monde, invités partout, mais dont les visas sont refusés à chaque fois… Cette création se veut une réflexion mettant en lumière une problématique mondiale : des peuples sont déchirés par des tensions politiques qui ne les concernent pas… Un spectacle intense salué par une standing ovation.

En deuxième partie, la salle comble de La Baleine a ensuite vibré au rythme des magnifiques chorégraphies des écoles de danses : Club rythme et danse (Espalion), ProVieDanse (Rodez), école de danse Valentine Massif (Rodez), Danse ô lac (Alrance/Villefranche-de-Panat), A Corps dansant (Onet-le-Château), association Danse Corps (Bozouls), Classic Ballet Studio (Rodez), les ateliers de la Muse (Millau), association Cyp’danse (Conques), et école de danse Nadège Cayron (Rodez). Une belle journée de découverte et de convivialité appréciée de tous.