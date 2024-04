Villefranche-de-Rouergue. "Aux Origines des saveurs", le samedi 4 mai

L’association "Ailleurs, ici même" vous invite à son premier événement ce samedi 4 mai.

Un voyage aux origines des saveurs à la Salle du Sénéchal (ancienne médiathèque) de Villefranche de 13 h 30 à 18 h 30.

L’association a choisi de mettre en avant que l’homme, c’est enrichissement, créativité et relève le défi de combattre les préjugés sur l’Autre. S’informer, échanger, tout en se surprenant et s’amusant de nos identités alimentaires, c’est le programme de cette journée autour d’expositions, d’animations, de dégustations… parce que l’alimentation nous rassemble et nous différencie, qu’elle est source de partage et de débat, de convivialité et d’interrogation, de preuve d’amour et de désaccord, qu’elle a des échos de déracinement ou de familiarité, d’étrangeté et d’histoire.

Entrée gratuite. Gâteaux et buvette sur place.

Contact : ailleursicimeme12@gmail.com