Druelle Balsac. La section rando en balade sur l’ancien site minier de Bertholène

Ce jeudi 25 avril, les marcheurs druello-balsacois se sont rendus à Bertholène pour effectuer une nouvelle rando, guidés par Luce et Jean Claude. Le départ était donné depuis le haut de la bien nommée "rue de la mine" qui a retrouvé sa quiétude et n’attire plus que des marcheurs ou vététistes amateurs de sentiers en forêt. En effet, le village de Bertholène fut en son temps un célèbre site d’extraction. De charbon tout d’abord, puis de baryte et d’uranium. Les cinquante et quelques hectares de cette ancienne mine restent fermés au public.

Une montée de trois kilomètres a mené le groupe jusqu’au magnifique plan d’eau des Bruyères au cœur des Palanges. Sur ce lac, la pêche peut être pratiquée toute l’année.

Le plus dur en matière de dénivelé étant fait, il ne restait plus à nos randonneurs qu’à rejoindre le point de départ sur des sentiers agréables et bien emménagés. Les 23 marcheurs se sont montrés très satisfaits de cette belle ballade qui a vraiment ravi tout le monde.

Après l’effort, le réconfort avec le partage d’une fouace, confectionnée par Luce et très appréciée, qui concluait cette après-midi sportive. Rendez-vous a été donné pour une nouvelle rando jeudi prochain.