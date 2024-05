Saint-Amans-des-Cots. Sortie des seniors viadénois

En fin de semaine dernière, 50 voyageurs adhérents des clubs des seniors de la Viadène de Saint-Amans-des-Côts et des aînés de Saint-Symphorien-de-Thénières ont embarqué à bord d’un autocar Teyssèdre.

Après une pause-café direction vers l’aventure Michelin à Clermont-Ferrand. Le musée d’une superficie de 2 000 m2 a enchanté tous les participants. Ils ont pu connaître en détail l’histoire de la famille Michelin et de son célèbre Bibendum. L’entreprise est présente dans tous les domaines de moyens de circulation : train, aviation, automobile, motos, vélos et bien d’autres encore où on ne les attend pas. Puis une pause à Orcines pour le repas de midi. L’après-midi, direction le Puy-de-Dôme avec ascension en train à crémaillère. "La météo était boudeuse, nous n’avons pas pu apprécier le site dans les meilleures conditions."

Rappel : la prochaine sortie est prévue pour le 6 juin avec visite du musée de la bête du Gévaudan et repas à Saint-Just.

Pour la bonne organisation, il est demandé de se faire inscrire dès à présent.