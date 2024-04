Rodez : jusqu’à 200 coureurs vont participer à une Color Run dans le haras au profit de la SPA

Les participants seront aspergés de couleurs au début et pendant la course, une ode à la bonne humeur dont les profits seront reversés à la SPA de Rodez.

Une course multicolore au profit de la cause animale se prépare au haras de Rodez, samedi 4 mai 2024. Quatre étudiantes au Campus XIIe avenue de Rodez, Karine, Michèle, Véronique et Coraline, sont à l’initiative de cet événement dans le cadre d’un projet scolaire.

Jusqu’à 200 coureurs, amateurs ou aguerris, vont jeter dans les airs des pochons colorés au moment de s’élancer. Une explosion de poudres de toutes les couleurs qui signera le début de la course à 13 h 30. "Les participants devront venir avec habits destinés à être salis", suggère Coraline, alors que les équipes d’organisateurs seront positionnées "à des points stratégiques" pour asperger les coureurs avec des pochons. "Chaque tour, on ajoutera une nouvelle couleur".

Vous pourrez courir avec votre chien

Les frais d’inscription sont de 10 euros. Tous les bénéfices iront à la SPA de Rodez, une cause qui faisait sens pour les quatre étudiantes. "Nous sommes deux à être investies dans un projet animalier, on a passé un bac STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant). Les deux autres adorent les animaux. On s’est alors rapprochées de la SPA, qui a tout de suite accepté !", se réjouit Coraline. "On a aussi réalisé un sondage sur nos réseaux sociaux, en demandant aux gens pour quelle cause ils seraient prêts à donner de l’argent. Les animaux étaient clairement en tête".

Quatre étudiantes sont à l'initiative de cette Color Run au profit de la SPA de Rodez !

Les profits de l’événement serviront à la SPA de Rodez, comme le détaille le refuge dans une vidéo partagée sur ses réseaux. "Tout l’argent que l’association peut recevoir peut servir dans l’entretien des locaux : pour de nouveaux bâtiments, le confort des animaux, la clim, le chauffage… Sinon, l’argent peut servir pour les frais de vétérinaires. C’est ce qu’on a le plus. Que ce soit les frais vétérinaires habituels de tous les mois – les vaccins, les stérilisations, toutes ces choses-là – ou pour les animaux qui ont des problèmes de santé, et évidemment il y en a de plus en plus". Le refuge prend l’exemple de résidents qui peuvent présenter des blessures ou avoir des besoins d’opérations plus importantes, à l’instar d’une chienne qui a récemment bénéficié de prothèses de hanches.

Un stand de sensibilisation animale s’installera au haras lors de l’événement, la SPA de Rodez sera également sur place pour parler de ses actions au quotidien. Cela sera peut-être l’occasion d’une sortie avec votre animal de compagnie, puisque vous pouvez vous inscrire à la course avec votre chien ! À la condition qu’il soit sociable avec ses congénères et les humains, et qu’il soit tenu en laisse.

La course à pied est longue de 5 km. Voici le lien pour s’inscrire à la course.