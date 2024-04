Quilles de huit : à Montpellier et à Paris, le championnat bien lancé

Après avoir connu un faux départ à cause de la pluie, les Parisiens ont pu disputer leurs premières parties début avril. Tandis qu’à Montpellier, les quilleurs ont d’ores et déjà bouclé quatre manches.

Si les Aveyronnaises et les Aveyronnais ont retrouvé le chemin des terrains dimanche 21 avril, les expatriés ont mis le gabarit à un mètre depuis déjà un moment. Cependant, les quilleurs parisiens ont connu un faux départ.

Après l’annulation des deux premiers concours amicaux de l’année, la première manche a été elle aussi annulée par la pluie, qui a noyé les terrains de Belleville lors du week-end des 23 et 24 mars. Ils ont finalement pu lancer la saison les 6 et 7 avril sur les jeux humides de Saint-Cloud, "sauvés in extremis par nos passionnés parisiens", écrit le comité de la capitale sur son site internet. C’est la quadrette de Gary Guibert qui a pris la tête du championnat avec un joli 621, dont 167 quilles pour son capitaine "avec de la fièvre".

Du côté de l’Hérault, les quilleurs ont pu disputer leurs quatre premières manches, couplées sur deux week-ends. Samedi 20 avril, l’équipe montpelliéraine menée par Cyril Gayraud a accentué son avance en tête du championnat grâce à un 604 et à un 599 et devance désormais de 49 quilles la quadrette de Sébastien Roumec.

Les Montpelliérains disputeront leurs prochaines parties le 1er juin. Tandis que les Parisiens seront de retour sur les terrains ce week-end des 27 et 28 avril, à Belleville, pour leur troisième manche.