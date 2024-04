Sénergues. Débuts "frileux" pour les quilleurs de huit

C’est plus la météo très fraîche de ce dimanche que les résultats qui justifie le titre de cette première chronique de la saison des quilles de huit.

Seuls quelques courageux, ou inconscients, avaient sorti short et débardeur pour cette première manche. Malgré cela, le terrain sénerguois, préparé avec soin, a accueilli la 1re manche de Ligue et d’Excellence et Honneur féminines dans de très bonnes conditions, le vent du nord ne perturbant pas trop les compétiteurs. Sur ce terrain et donc à domicile, la quadrette Costes en essor a débuté la saison de manière honorable avec une 11e place sur 20 même si on peut espérer de meilleurs résultats pour la suite. Du côté de Flavin, l’équipe de promotion n’est pas passée loin d’une superbe performance grâce à une 2e partie à 211 quilles.

Mais la 3e partie, moins réussie, a fait glisser la quadrette Vigouroux à la 5e place du classement de la journée. Cinquième place également pour la quadrette Fayel en 1re série du district Vallon Dourdou.

En 3e série de ce même district, l’équipe Clot a connu un début de saison compliqué mais aura à cœur de remonter au classement tout au long de la saison.

L’équipe Combal, forte d’une 6e place à 10 quilles de la 2e place, peut espérer d’être à la lutte pour le haut du tableau. Haut du tableau pour l’instant occupé par la quadrette Carles qui a débuté de la meilleure façon possible en prenant la première place mais pas d’euphorie prématurée car la saison sera longue. Enfin Justine et Anaïs ont découvert, avec deux homologues de Pruines également débutantes, la compétition et, pour une première, ont réalisé une plus qu’honnête performance puisqu’elles se sont placées à l’échelle départementale à la 11e place sur 18 en 5e série. Débuts encourageants pour ces néophytes qui vont très certainement vite progresser.

À voir dès ce dimanche à Saint-Cyprien, à Moyrazès et à Lassouts selon les catégories.