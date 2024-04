Sénergues. Les amoureux du folklore étaient au rendez-vous des Musicaïres del Païs

L’extrême beau temps et la chaleur estivale de dimanche 14 avril auraient pu décourager, mais les inconditionnels de la danse folklorique ont répondu présents en nombre, venus du département, mais aussi du Cantal ou de la Lozère pour s’adonner à leur plaisir favori.

Tout l’après-midi, une dizaine de musiciens de l’association des Musicaïres del Päïs se sont relayés pour animer de main de maître ce thé dansant organisé par Lous Castelous. Pour le plus grand plaisir des danseurs ils ont enchaîné à un rythme endiablé, bourrées, marches, valses, polkas, brise pieds…

Un solide et traditionnel goûter aveyronnais fort bien préparé et offert par Lous Castelous a été très apprécié des participants à la pause de 17 heures. Des participants, qui, après avoir repris des forces ont continué leur activité favorite jusqu’à la tombée de la nuit.

Pendant ce temps, le président Benoît Clot et son bureau, en ont profité pour travailler au programme et à l’organisation du "Festiv’Oc" qu’ils vont créer à Sénergues les 23 et 24 août. Le vendredi 23 le groupe Lous Castelous présentera son spectacle contemporain "Au Cœur".

Le samedi sera entièrement consacré à la culture avec le théâtre des Rascalous de Villecomtal et au folklore occitan avec la participation de cinq groupes : La bourrée de Paris, Los Ventres Nègres, Lo Bourréïo d’Olt, La pastourelle de Roannes Sainte Mary et les Castelous.

Des stands, des initiations et des ateliers participatifs en lien avec la culture occitane sont également prévus.

En attendant de plus amples précisions, commencez à réserver ces dates.