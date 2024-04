Sénergues. De l’apprentissage du jardinage

Profitant des vacances scolaires, les bénévoles de la bibliothèque de Sénergues ont imaginé un atelier créatif à l’intention des chères têtes blondes autour du thème du printemps malgré le temps presque hiverna.

Sous la conduite de Delphine, Marie-Noëlle, Rose-Marie et Ginette, avec beaucoup d’application, ils ont commencé par confectionner des petites maisons joliment décorées avec un jardinet devant clôt de barrières, ainsi que des verres ornés de têtes de personnages. Ils ont garni ces verres de coton imbibé d’eau, pour y mettre des lentilles et du blé qui donneront de jolis cheveux verts dans quelques jours.

Ensuite, lorsque la peinture et la colle furent secs, les petits jardinets ont été remplis avec du terreau et chacun et chacune à sa guise a semé des œillets, des soucis, du tournesol et des plantes vertes. Cette animation qui a passionné les enfants et ravi les mamans s’est terminée autour de gâteaux confectionnés et offerts par les bénévoles.

Pendant ce temps au rez-de-chaussée une autre bénévole, Véronique, accueillait une quinzaine d’adhérents venus chercher et/ou ramener des livres mais aussi échanger entre eux sur leurs dernières lectures.

Prochaine ouverture le samedi 27 avril de 9 h 30 à 12 heures.