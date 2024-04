Cap sur le château de Bournazel, un joyau de la Renaissance dans la campagne aveyronnaise

- Samedi 18 mai : Marin Marais (Noémie Lehnof et Alice Trocellier à la viole de gambe, Guillaume Haldenwang au clavecin) et « Le manuscrit retrouvé ».

- Samedi 27 juillet : « Le cabaret décousu » de Philippe Meyer, avec Noémie Zurletti, Benoît Carré et Guillaume Laloux (chant), Jean-Claude Laudat (accordéon), Pascal Sangla (piano) et Philippe Meyer (chant et direction).

- Lundi 5 août : « Le concert enluminé » (femmes compositrices du Moyen âge), avec les enluminures, en direct, d’Atam Rasho.

- Mardi 6 août : « Vienne, 1824 », avec le Quatuor Terpsycordes.

- Mercredi 7 août : Pierre Hantaï au clavecin.

- Samedi 28 septembre : « La harpe baroque, entre Allemagne et Italie », avec Pernelle Marzorati à la harpe triple.

- Samedi 26 octobre : « Los caminos del Amor », avec Les Kapsber’girls (Alice Duport-Percier, Axelle Verner, Garance Boizot, Pernelle Marzorati, Michèle Claude, Albane Imbs).

* Tous ces concerts sont programmés à 20 heures, dans l’auditorium, sauf celui du 28 septembre, dans le salon du château.