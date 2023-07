Bournazel. À la découverte des trésors cachés, à travers une escapade gourmande

Si le village de Bournazel est connu pour son patrimoine architectural exceptionnel, il n’en reste pas moins un lieu qui mérite également le détour pour la richesse de ses paysages.

Ce mercredi 19 juillet, le syndicat d’initiative organise une balade gourmande qui permettra de découvrir ces autres trésors de la commune. Les randonneurs s’engageront sur un circuit ombragé, spécialement tracé pour l’occasion, avec un accompagnateur qui les entraînera tantôt sur des crêtes offrant un panorama exceptionnel sur le château, l’étang et le village, tantôt dans des sous-bois où les attendront fraîcheur et flore sauvage.

Chacun pourra ainsi découvrir une autre facette, un peu moins connue, du village.

Cette balade est accessible aux plus petits comme aux plus grands et il sera possible de ne faire qu’une partie du circuit.

Après l’effort, le réconfort : la matinée se terminera autour d’un repas proposé à l’Auberge du Donjon.

Rendez-vous donc ce mercredi 19 juillet à compter de 8 h 30, place du Foirail pour cette escapade à la fois bucoli que et gastronomique. Tarif = 15 €, réservation obligatoire au 06 45 27 92 47.