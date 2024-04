Luc-la-Primaube. Un week-end dans la région de Cahors pour Rand’Oxygène

Trente-deux adhérents de Rand’Oxygène sont partis à la découverte de Cahors et de ses environs. Après une pause café, le bus les a déposés en bordure du Lot, qu’ils ont suivi sur un sentier jusqu’à Cahors. Tout au long du parcours d’un côté des falaises et une vue superbe sur le village de Laroque-des-Arcs et de sa chapelle perchée. Sur la gauche, des plaines maraîchères. A midi, ils ont pris le pique-nique au Mont Saint-Cyr dominant la ville suivi de la visite du Pont Valentré, de quelques quartiers de Cahors, et de la cathédrale avec de magnifiques vitraux. Avant de rejoindre le village de vacances de la Chêneraie, une petite dégustation du vin de Cahors chez des petits producteurs s’imposait.

Le lendemain, après une très bonne nuit dans un lieu calme et géré par des personnes agréables, direction le village de Vers. Après un bref passage dans un vide grenier, le groupe part pour une randonnée, avec de magnifiques paysages (méandres du Lot, falaises colorées) et pour le bonheur des gourmets "répountchou" et asperges sauvages à profusion.

De retour à Vers, petit moment de récupération, avant d’embarquer pour le retour. En cours de route, arrêt pour la traditionnelle collation de fin de séjour.

Un grand merci à Christian, le guide du week-end et intarissable sur l’histoire de Cahors. Prochain séjour du 1er au 4 juin dans le Béarn. Toutes les infos sur :

randoxygene12.e-monsite.fr/