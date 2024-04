Druelle Balsac. Les attelages en promenade

Un succulent déjeuner pour bien démarrer la journée, du grand soleil, un causse balsacois verdoyant, un arrêt au Puech de la base pour admirer un vallon en éveil, voilà de quoi régaler les meneurs et leurs amis venus avec douze attelages au premier rendez-vous de l’année programmé par l’Association départementale d’attelage de l’Aveyron.

Si la randonnée à cheval est une discipline développée et voit son nombre de pratiquants évoluer, la randonnée en attelage est encore trop méconnue. Pourtant, cette discipline accessible à tous, est synonyme de partage et de découverte. L’attelage, demande une vraie relation avec son cheval, et permet de créer des liens forts. Le meneur, qui ne peut intervenir sur son cheval autrement que grâce aux guides et au fouet, doit pouvoir utiliser sa voix pour communiquer avec ses chevaux, et leur vouer une confiance aveugle.

Le départ de la rando était donné de Lagarrigue, sur la commune de Druelle-Balsac. Les chevaux, fiers de quitter les enclos, ont parcouru les vingt kilomètres du circuit tracé par Jean Pierre l’organisateur de cette belle randonnée. Après un dernier casse-croûte, tiré du sac et fort apprécié, tous les participants se sont donné rendez-vous le 1er mai du côté de Lioujas.