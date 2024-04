Druelle Balsac. Le Twirling druellois qualifié pour la demi-finale du "France"

Les 20 et 21 avril, le club de twirling bâton Druelle s’est déplacé à Blagnac, où se déroulaient les quarts de finale du championnat de France de Twirling bâton, filière Nationale 3. C’est avec un immense sentiment de fierté et de joie que tous les athlètes du club présentés ce week-end sont sélectionnés.

En solo, Paytone Bayart, se classe première, championne d’Occitanie, catégorie benjamine.

En solo, Louna del Carmen Hierrezuelo Frometa, sixième, en minime.

En Duo Louna del Carmen Hierrezuelo Frometa et Hizya Moulures, quatrièmes, en duo minime.

En Solo, Célia Cayssials, première, championne d’Occitanie ; Oanna Benhoumeur, deuxième, en junior.

Prochaine étape, les demi-finales du championnat de France organisées par le club druellois, le week-end des 25 et 26 mai, au complexe sportif des sources au Bouldou.

Bravo et merci à tous. Comme le veut la devise du club : "Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin".