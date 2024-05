Baraqueville. Tennis de table : des finales disputées

Dimanche dernier, les pongistes baraquevillois étaient engagés sur les finales par titres de l’Aveyron qui se sont déroulées au gymnase des Epis à Lioujas.

Le club de tennis de table de Carcenac-Baraqueville (TTCB) était représenté par 7 joueurs qui ont réalisé de belles performances.

Chez les féminines, Cindy finit au pied de la plus haute marche et Nadine à une honorable 4e place. Chez les messieurs, joli tir groupé, André se classe 22e , David 25e, Christophe 27e , Thomas 29e et Domi 35e (3e du tableau Consolante).

Pour les féminines, le podium est le suivant : 1. Aude Cavarroc (PPC Lioujas), 2. Cindy Bessières (TTCB), 3. Sophie Caudron (Espalion ATT) et pour les messieurs, victoire de Jean-Christophe Batut (PPC villefranchois) devant son partenaire de club Gilles Lambert et 3e Benoît Delmas (PPC Lioujas).