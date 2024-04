À Onet, des étoiles sur la piste

Tout ce week-end, le Bowling du Rouergue accueillait 80 doublettes, dont quatre des équipes de France féminines, dans le cadre du tournoi scratch-handicap organisé par le Bowling club Rodez-Onet.

Une compétition de renom qui permet au Bowling club Rodez-Onet d’asseoir sa réputation ! " Nous avons réussi à réunir un plateau de qualité, se réjouissait ce week-end le président Christian Lopez. Parmi les 80 doublettes présentes, il y en a quatre d’équipes de France féminines et deux joueurs à handicap zéro (pratiquants ayant une moyenne nationale annuelle d’au moins 220, NDLR)." Il poursuit : "Un tel plateau nous permet de valoriser le club, car ce n’est pas dans tous les tournois que des équipes de France se déplacent. Ici, c’est la deuxième fois. L’an dernier, nous en avions chez les hommes et les dames, se souvient Christian Lopez. Ça nous donne une certaine notoriété."

"Une formule qui nous permet d’intégrer les jeunes formés ici"

Une dizaine de doublettes locales étaient également de la partie, majoritairement constituées d’un joueur du club et d’un autre de l’école de bowling de Rodez. " C’est une formule qui nous permet d’intégrer les jeunes qui sont formés ici", précise le président du club.

Si le tournoi a commencé dès vendredi soir, c’est dimanche après midi, à l’issue de cinq tours – un le vendredi, trois le samedi et un dernier pour refermer le week-end –, que les 16 meilleures doublettes, huit en catégorie scratch et huit en catégorie handicap, se sont retrouvées pour disputer des finales de haut niveau.

Dans la grande finale doublette scratch, ce sont les Alsaciens des Eagles de Wittelsheim, Julien Facon et Gaëtan Mouveroux, qui se sont imposés, tandis que l’équipe de France de Solène Goron et Alexandra Lopez d’Andrade a pris la troisième place. Ensuite, honneur aux locaux dans la petite finale doublette handicap, puisque c’est le duo Ethan Delannoy (16 ans), de l’école de bowling de Rodez, et Pierre Cortes (18 ans), du BCRO, qui se sont adjugé la victoire. Un résultat qui faisait dire à Christian Lopez : "C’est vraiment bien pour le club et la formation locale."