Mur-de-Barrez. Le joli mois de mai de randonnées avec Les marcheurs du Carladez

Vendredi 3 mai, rando douce : Denise Amblard "Autour de Peyrat", 6 km, renseignements au 07 83 04 06 32. Dimanche 5 mai, St-Symphorien-de-Thénières, covoiturage, facile 9 km ; Françoise au 06 33 57 07 31 ou Monique au 06 50 79 55 16. Mardi 14 mai, à 9 heures, "La Vacherie du Griou" (matin), Cère-en-Jordanne, l’après-midi,

covoiturage ; difficile (traversée d’un pierrier sur le Griou), prévoir bonnes chaussures et bâtons indispensables, 14 km, plus d’infos : François-Nadine : 06 73 63 56 97 Françoise : 06 33 57 07 31. Vendredi 17 mai, "Autour de Saint-Hippolyte", rando douce, Lucette Fric et André Maurel : 07 89 51 05 68. Samedi 18 mai, "Le Saut du Chien", covoiturage, difficulté moyenne, 9 km, avec Marie-Jo : 06 36 58 53 06 et Gilbert : 05 65 66 09 32. Mardi 28 mai, "Autour de Taussac", moyen 10 km, Alain Friocourt au 06 80 48 95 53.

Vendredi 31 mai, rando douce, Alain Friocourt au 06 80 48 95 53, 11 heures, "La Montagnette Lacalm", covoiturage, 5 km, pique-nique et visite du musée Clairon Rolland, Solange au 06 79 69 19 56.