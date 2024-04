Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Affluence record à cette très belle édition 2024 de la rando bleue

Une nouvelle fois le week-end dernier, pour la 17e édition du trail de la Trans-Aubrac, Action12 s’est associé à l’Adeca (Association pour le Dépistage des Cancers de l’Aveyron), en organisant la "Rando bleue", une randonnée de 6 km au départ de la cité marmotte.

À la tribune, le maire, Marc Bories et les représentants des deux associations, accueillaient les participants : plus de 120 randonneurs ! Une participation record depuis la création de la manifestation, ainsi que les 324 trailleurs du "Trail d’Olt et d’Aubrac", une épreuve de 13 km, au départ de la place du général De Gaulle, à travers les rues et chemins autour de la cité marmotte.

Après les recommandations d’usage, c’est sous un beau soleil printanier, dans la joie et la bonne humeur que les randonneurs s’élançaient, précédés par les coureurs.

Pendant toute la balade, ils ont pu apprécier les magnifiques paysages et ils ont pu également échanger et s’informer sur la prévention, le dépistage et les avancées de la recherche des cancers qui peuvent pour certains d’entre eux être guéris, s’ils sont dépistés et traités rapidement.

Les bénéfices ont été reversés pour la prévention et au dépistage des cancers en Aveyron.

Bravo et merci à tous les participants. Ce fut une très belle édition. Rendez-vous l’année prochaine pour la 18e édition.