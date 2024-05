Estaing. Les "caminaïres" en randonnée

Samedi, les adhérents des "caminaïres" s’étaient donné rendez-vous sur la commune de Coubisou pour une balade et la découverte de la ferme hélicicole d’Alain Pradalier.

Du hameau de Nadaillac, la trentaine de marcheurs a pris le départ pour une randonnée qui allait les conduire sur les hauteurs d’Espalion, plus précisément à Alayrac. Un magnifique point de vue sur Espalion avec sa zone artisanale, le château de Calmont, Bessuéjouls, Coudoustrines, la coulée de lave… que du plaisir pour les yeux ! À l’arrivée, les participants avaient droit à une visite guidée de la ferme hélicicole de Nadaillac avec la découverte de la nurserie et d’un parc en extérieur. De la reproduction à la croissance en parcs d’élevage, du ramassage à la transformation, l’élevage d’escargots n’a plus de secret pour les visiteurs présents ce jour-là.

Les hôtes des lieux, Gisèle et Alain, proposaient au groupe de se mettre à l’abri pour partager le verre de l’amitié et savourer de délicieuses pâtisseries concoctées par des randonneuses de Coubisou.

Beau circuit, visite-découverte et accueil chaleureux ont fait le succès de cet après-midi organisé par le club de randonnée.

Prochain rendez-vous du club : dimanche 2 juin, marche à la journée. La rando du matin fera découvrir les sources du Durzon, l’abri-sous-roche préhistorique, les canoles qui sont des failles profondes creusées dans le calcaire… Repas tiré du sac et l’après-midi, descente vers la vallée du Durzon via le "Pas de la Mule" puis direction Nant pour une visite guidée. Retour vers 17 heures. Environ 1 h 45 de route, du covoiturage sera organisé.