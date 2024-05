Estaing. Les élèves de l’école du Causse en visite au lycée Monteil de Rodez

Pour faire suite à la participation au programme "Partenaires scientifiques pour la classe", les élèves de l’école du Causse ont été accueillis, vendredi dernier, par M. Riols, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée général et technologique Alexis-Monteil, et M. Calmels, professeur de BTS.

Le groupe a donc passé une matinée au lycée Monteil de Rodez afin de découvrir les formations techniques : les ateliers d’usinage, de fraisage, de conception et réalisation de systèmes automatiques, de mécanique automobile… Et pour échanger avec les étudiants de BTS Conception produits industriels dont ceux qui étaient venus à l’école dans le cadre du projet de mise en sécurité d’une passerelle sur le Lot.

Lors de cette belle rencontre, les 22 élèves ont pu observer un scanner 3D, un casque de réalité virtuelle, des imprimantes 3D plastique et carbone en cours de fonctionnement et les différents projets de fin d’étude des étudiants de deuxième année.

Ils ont été très captivés lors de la visite des différents ateliers et des échanges avec les étudiants.

Pour clôturer la matinée, ils ont eu le grand plaisir de déjeuner au self du lycée où les élèves ont pu festoyer.

L’ensemble des participants remercient sincèrement MM. Riols et Calmels pour la richesse du programme et la qualité de leur accueil, ainsi que les étudiants et les personnels d’accueil et de restauration du lycée pour leur gentillesse.

Ce fut pour les écoliers une belle journée de découverte.