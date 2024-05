Estaing. Une vente de fleurs au profit de l’école

L’association des parents d’élèves, qui propose chaque année une vente de fleurs au profit de l’école de Sébrazac, a organisé ces derniers jours une grande tournée sur toute la commune.

À l’aide de quatre camions, les parents et enfants sont passés dans les trois villages de la commune : Saint-Geniez-des-Ers, Sébrazac et Verrières, ainsi que dans les hameaux. Cette initiative a reçu un très bon accueil auprès des habitants. Les villageois apprécient cette démarche et beaucoup réservent l’achat de plants pour cette occasion, surtout qu’une grande variété est proposée : bégoniettes, pétunias, œillets d’Inde, géraniums, bidens, bacopa, verveine, lobélia… des suspensions et des aromates complètent l’éventail. Même le terreau est prévu. Un service à domicile apprécié des acheteurs.

Les bénéfices de cette vente vont financer les sorties piscine au mois de juin à Aquavallon.

Les élèves, ravis de cette opération, remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à ce succès.