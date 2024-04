Mur-de-Barrez. Résidence d’artistes au collège du Carladez

Le collège du Carladez a ouvert ses portes à la compagnie de danse Lodudo sur la thématique "art et sport".

Marta Izquierdo, chorégraphe et son équipe ont été accueillis en résidence d’artistes dans le cadre d’un partenariat avec le conseil départemental de l’Aveyron qui propose des itinéraires d’éducation artistique et culturelle à tous les collégiens.

Durant cette semaine, les élèves de troisième du collège se sont initiés au roller, à la danse et aux musiques urbaines pendant leurs cours d’éducation physique et sportive et sur des temps scolaires aménagés. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une expérience unique de création sur le thème des jeux olympiques, de diversité artistique et de proximité avec le danseur et patineur Éric Martin afin d’offrir, vendredi, un spectacle à tous leurs camarades du collège. Sous les acclamations des spectateurs, la direction de Marta Izquierdo et la coordination de Mme Soulenq, leur professeur d’EPS, ils ont assuré la première partie du spectacle avec brio, sensibilité et délicatesse. Éric Martin a ensuite présenté son spectacle "Flip" en avant-première à tous les collégiens et professeurs présents.

Cette rencontre joyeuse, mêlant patinage artistique, pop culture, roller et ballet classique s’est conclue par un échange entre les élèves et les artistes sur les métiers du spectacle, la vocation artistique et les projets à venir de la compagnie de danse.

Cette expérience culturelle, riche et variée a également été partagée avec les classes de cinquième et quatrième qui ont assisté aux répétitions de ce spectacle vivant, moderne et populaire.

Ils ont aussi rencontré l’équipe artistique et enrichi leurs connaissances sur les métiers d’ingénieur du son, metteur en scène, chorégraphe, danseur, régisseur… prouvant, une fois encore, l’intérêt de porter les arts sur tous les territoires, et particulièrement en milieu rural afin d’offrir une égalité culturelle pour tous les jeunes.