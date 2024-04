Rodez : rencontre entre professionnels et élèves au lycée Monteil

Ce jeudi 25 avril 2024, le lycée Monteil à Rodez organise une journée "job dating", des entretiens entre entreprises du territoire et élèves.

Un forum pour les entreprises se déroule au lycée Monteil sur l’intégralité de la journée du 25 avril. "Le but est de mettre en relation les entreprises du territoire avec les jeunes. Cela permet un échange direct avec les RH", explique Jean-Marc Riols, directeur délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques. Ces rendez-vous concernent les élèves de première et terminale de filière professionnelle et les BTS.

Une vingtaine d’entreprises

Une vingtaine d’entreprises dans divers domaines (commerce, automobile, électricité, plomberie, maintenance, etc.) échangent avec une moyenne de 130 étudiants. Cette initiative est une aide à l’insertion professionnelle en apportant une première expérience d’entretien aux élèves. "Ça permet de trouver des entreprises plus facilement", "Ça peut aider les personnes qui ont des problèmes dans la recherche d’une entreprise", "Moi je prends juste des infos mais c’est bien parce que ça nous aide à nous diriger", confient Djilali, Paul et Fatima, élèves présents lors de cette journée.

"Il faut recruter dès le plus jeune âge"

Côté entreprise, certains connaissent des pénuries au niveau de quelques postes et c’est une bonne opportunité de recrutement pour eux : "On vient chercher les futurs mécaniciens en passant par les écoles. Il faut les recruter dès leur plus jeune âge", déclare le groupe Fabre, qui a déjà pu embaucher grâce à ce genre d’évènement. Cette journée "job dating" est organisée depuis quelques années au sein du lycée Monteil et a permis à de nombreux élèves de trouver une entreprise.