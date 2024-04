VIDEO. #JeBosseEnAveyron : "Je suis fière d’être auxiliaire de vie", en immersion avec Hélène Devourdy, salariée de l'ADMR

Centre Presse Aveyron et l’Agence lancent l’opération #JeBosseEnAveyron destinée à aider les entreprises dans le recrutement de collaborateurs.

Salariée de l’association ADMR (aide à domicile en milieur rural) de Laissac depuis neuf ans, Hélène Devourdy a débuté comme aide à domicile. Il y a un an, elle a décroché son diplôme d’auxiliaire de vie. Portrait.

"Je suis très fière d’exercer ce métier. Devenir auxiliaire de vie m’a permis d’évoluer, d’avoir plus de responsabilités auprès de mes bénéficiaires, et j’en suis très heureuse". Après un début de carrière dans le secteur sanitaire et social, Hélène Devourdy est entrée à l’ADMR de Laissac il y a neuf ans comme aide à domicile. À la veille de ses 40 ans, elle a évolué en interne l’an dernier en obtenant son diplôme d’auxiliaire de vie.

"Ce que j’aime particulièrement dans ce métier", témoigne-t-elle, c’est de me sentir utile en étant au service de personnes fragiles, qui ont besoin d’être aidées dans leur quotidien et que nous accompagnons. Quand je repars et que je vois le sourire sur leurs visages, je me dis que c’est réussi : je suis utile. Tous les jours, je me lève avec la banane car je sais que je vais transmettre ma bonne humeur à mes bénéficiaires, qu’ils en ont besoin, et moi je m’épanouis chaque jour un peu plus".

Jonglant du matin à l’après-midi avec des besoins différents, avec des publics allant des enfants aux personnes âgées, en passant par les retours de maternité ou les bénéficiaires atteints de handicap, les journées d’Hélène Devourdy se suivent mais ne se ressemblent jamais. Si elles débutent souvent par une aide au lever pour s’achever au coucher, l’auxiliaire à domicile a plusieurs casquettes : préparation de repas équilibrés, activités de sociabilité, entretien du logement, aide à la toilette font partie de ses missions.

"Pour qui aime les gens, il faut se lancer !"

Hélène Devourdy n’en est pas moins consciente des besoins permanents de recrutement dans sa profession, au sein de l’ADMR. La professionnelle l’affirme : "Pour qui aime les gens, il faut se lancer !", ajoutant trois qualités primordiales, selon elle : "L’écoute, l’organisation et la bienveillance : à partir de là, ça ne peut que bien se passer !"

