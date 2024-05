Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves de CM de Sainte-Angèle visitent le village de la sécurité routière

Durant quelques jours, le village de l’éducation routière était présent à Laissac. Les écoliers sont allés y faire un petit tour, le dernier jour, afin d’apercevoir les lycéens. Ils les ont vus dans la voiture tonneau, sur les trottinettes et les deux roues… À leur grande joie, les organisateurs les ont autorisés à rentrer. Ils ont pu voir de près l’Alpine de la gendarmerie, "son responsable nous a même permis de nous asseoir à l’intérieur", s’enthousiasme l’un des écoliers.

Ensuite Éric Antoine leur a expliqué les dangers de l’alcool et de la drogue sur la conduite : la maîtresse a même mis des lunettes qui simulent l’état dans lequel on se trouve quand on a consommé de l’alcool ou des produits illicites et elle a fait le parcours ! "Elle nous a fait bien rire !"

Pour finir, on leur a expliqué l’importance de la ceinture en cas de choc !

Puis ils sont repartis avec des cadeaux offerts par le Conseil départemental.