Centre Presse Aveyron et l'Agence lancent l'opération #Je bosse en Aveyron destinée à aider les entreprises dans le recrutement de collaborateurs.

Pour ce premier numéro, rencontre avec Laura Poujol, salariée de la Mutualité française Aveyron. Après un virage professionnel à 180°, elle vient d'obtenir son diplôme d'accompagnement éducatif et social, moins de deux ans après son embauche comme employée à domicile.

Elle a changé de voie professionnelle

Après quinze années passées comme serveuse dans la restauration, Laura Poujol a osé ''tenter l’expérience". Et quelle expérience ! La jeune femme, aujourd’hui âgée de 33 ans, a littéralement changé de vie en choisissant de devenir aide à domicile, diplômée comme Accompagnante éducative et sociale (AES).

"Ce métier m'amène tellement au quotidien"

Et c’est à la Mutualité française Aveyron qu’elle exerce depuis deux ans. "Je n’ai aucun regret, ce métier m’amène tellement au quotidien, que je conseille vraiment à ceux qui hésitent d’essayer, de venir voir comment se passe une journée", confie-t-elle.

Aide au lever, au petit-déjeuner, activités, relaxation...

Par-delà les missions quotidiennes, qui débutent avec l’aide au lever et au petit-déjeuner et s’achèvent par le coucher, Laura Poujol apprécie de "se sentir utile" auprès des personnes âgées et dépendantes bénéficiaires de ses services. "Tout ce que je peux faire avec la personne, je le fais, car c’est ce qui nous importe : de maintenir l’autonomie et les capacités des personnes", témoigne-t-elle encore. "Je propose des activités différentes à chacun : de la relaxation pour certains, des activités cognitives pour d’autres, et des petits karaokés aussi de temps en temps avec ceux qui aiment chanter !"

Prendre soin et accompagner au quotidien pour "valoriser" ses bénéficiaires : c’est ainsi qu’elle décrit ce métier qui l’a "révélée".

La vidéo accompagnant l'article est un contenu réalisé par l'Agence.